Umre'ye gitmek için Giresun’dan yürüyerek yola çıktı: 12. gününde Gaziantep’e ulaştı

2019 yılında hayalini kurduğu ve maddi sıkıntılardan dolayı gerçekleştiremediği umre ibadeti için yaklaşık iki hafta önce Giresun’dan yola çıktı.

Hedefinin kutsal topraklara ulaşmak olduğunu belirten vatandaş, yol boyunca farklı şehirlerden geçerek önce Şanlıurfa'ya ardından Gaziantep'e geldi.

Sırt çantası ile yola koyulan yolcu, dinlenme molalarını, yol kenarlarında ve kendisine destek veren vatandaşların evlerinde verdi.

"HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI ARAÇ KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Umre yolculuğu boyunca vatandaşların ilgisi ve sevgisiyle karşılaştığını söyleyen İbrahim Çakır, şunları söyledi:

Giresun Bulancak'tan başladığım umre yolculuğumun bugün 12. gününde Gaziantep'teyim.



Yürüyerek çıktığım umre yolculuğumun yaklaşık bir 250 km'sine varana kadar otostopla birlikte gelmek zorunda kaldım.



Hava şartlarından dolayı araç kullanmak zorunda kaldım.

"VATANDAŞLAR ZORLU YOLCULUĞUMDA BANA DESTEK OLDU"

Yağmurlu havalarda sağ olsunlar beni vatandaşlar, sosyal medyadan takip edenler, görenler, takip edenler, bu zamana kadar hiç otostop çekmeye fırsat bırakmadılar.



Zorlu yolculuğumda bana destek oldular.



Yolda durdular, aldılar. Bugün de gaziler diyarı Gaziantep'teyiz. Allah'ın izniyle bugün buradan Kilise, Kilis’ten de Suriye sınırına geçeceğiz.

"İNSANLARIN TEVECCÜHÜ BENİ GERÇEKTEN MUTLU ETTİ"

Bu zorlu süreçte ben ilk başta pilav satarak gelmek istedim. Hem geçimimi sağlayıp hem yol kat edecektim ama karayollarında sıkıntı yaşadık.



Bu sebepten dolayı arabamla birlikte sadece bizim Giresun ilçesi olan Bulancak'tan çıkmıştım ama Tirebolu da bırakmak zorunda kaldım.



Şimdi yine Allah nasip ederse buradan Suriye, Suriye'den Ürdün, Ürdün'den de Suudi Arabistan’a kutsal topraklara gideceğiz.



İnsanların bu teveccühü beni gerçekten çok mutlu etti.

"BENİ UMRE YOLCULUĞUNA İTEN ŞEY DİNİ İNANÇLARIM OLDU"

2019 yılından beri umre’ye giderek ibadet etme hayali kurduğunu söyleyen Çakır, yürüyerek hayalini gerçekleştireceğini ifade etti.

Çakır, şunları söyledi: