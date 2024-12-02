Balıkesir'de köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

İHA

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde Y.Ç. (51) ve A.A. (71) isimli şahıslar, korkunç bir olaya imza attı.

Şahıslar, kendilerine ait köpeği kamyonetin arkasına bağlayarak yola çıktı.

Metrelerce aracın arkasında sürüklenen köpek, vatandaşların durumu polise ihbar etmesiyle kurtuldu.

KÖPEK KURTARILDI

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, 10 CDL 85 plakalı kamyonet ile yapılan bu taşımayı tespit etti.

Köpek, boynundan ip ile bağlanmış bir şekilde aracın arkasında çekilirken görüntülendi.

65 BİN TL CEZA KESİLDİ

Durum, Cumhuriyet Savcılığı'na iletilirken Y.Ç. (51) ve A.A. (71) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Köpeğin sağlık durumu kontrol altına alınırken, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi.

Çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpek için gerekli idari işlemler yapılırken, şahıslara 65 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.