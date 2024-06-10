Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Diyanet cevapladı Kurban bayramına sayılı günler kala müslümanlar kurbanlıklarını almaya başladı. Nakit para sıkıntısı çekenler ise bankalara yöneliyor. Peki bankadan alınan kredilerle kurban ibadetini yapmanın hükmü nedir? İşte Diyanetin açıklaması...

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Kurban bayramı yaklaşırken müslümanlar banka kredisiyle kurban kesmenin caiz olup olmadığını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı fetva kurulu ise krediyle kurban kesmenin fetvasını yayınladı.

Kredi çekerek kurban kesilir mi?

Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğinânî, el-Hidâye, 7/146).

İster vacip isterse nâfile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur (bkz. el-Bakara, 2/275-279; Buhârî, Büyû‘, 25 [2086]; Müslim, Müsâkât, 105-106 [1597-1598]). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.