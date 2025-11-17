Bankadan promosyon almak caiz midir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamu ya da özel bankalar, emekli ya da çalışanlara imzaladıkları taahhütname karşılığında promosyon maaşlarını almaları durumunda promosyon veriyor. “Bankadan promosyon almak caiz mi?” sorusu da bununla beraber sıklıkla tartışılan konulardan birisi oldu. Peki promosyon caiz mi ?

'Promosyon harama yakındır'

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere, geçim sıkıntısıyla savaşan yetimlere, asıl ihtiyaç sahiplerine vermeleri uygun olur.

Vicdan insanın en büyük müftüsüdür. Eğer promosyon alan kişinin bu parayı kullanmak içine sinmiyorsa, kendi ülkesinde ya da mazlum coğrafyada özellikle zulüm ve açlık altında kıvranan mazlumlara yönlendirmelidir. Gazze’de, Sudan’da, Myanmar’da ekmeğe, suya, sobaya muhtaç insanlar var. Bu para onların gıda, yakacak, barınma gibi temel ihtiyaçlarına ulaştırılabilir.