Abone ol: Google News

Bankadan promosyon almak caiz midir?

Bankaların maaş müşterisi olmak şartıyla müşterilerine verdiği promosyonun caiz olup olmadığı, Müslümanlar arasında araştırma konusu oldu. Peki promosyon nedir? Promosyon caiz mi? Promosyon faiz mi sayılıyor ? Doğru kaynaklardan tüm detaylarıyla sizin için araştırdık...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 12:19
Bankadan promosyon almak caiz midir?
  • Bankalar, maaş müşterisi olmaları koşuluyla çalışanlara ve emeklilere promosyon veriyor.
  • Promosyonun, faizle tam benzeşmemesine rağmen faiz şüphesinden tamamen uzak olmadığını belirtiyorlar.
  • Temel ihtiyaçları karşılayabilecek durumda olanların, promosyonlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları öneriliyor.

Kamu ya da özel bankalar, emekli ya da çalışanlara imzaladıkları taahhütname karşılığında promosyon maaşlarını almaları durumunda promosyon veriyor. “Bankadan promosyon almak caiz mi?” sorusu da bununla beraber sıklıkla tartışılan konulardan birisi oldu. Peki promosyon caiz mi ?

'Promosyon harama yakındır'

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere, geçim sıkıntısıyla savaşan yetimlere, asıl ihtiyaç sahiplerine vermeleri uygun olur.

Vicdan insanın en büyük müftüsüdür. Eğer promosyon alan kişinin bu parayı kullanmak içine sinmiyorsa, kendi ülkesinde ya da mazlum coğrafyada özellikle zulüm ve açlık altında kıvranan mazlumlara yönlendirmelidir. Gazze’de, Sudan’da, Myanmar’da ekmeğe, suya, sobaya muhtaç insanlar var. Bu para onların gıda, yakacak, barınma gibi temel ihtiyaçlarına ulaştırılabilir.

Yaşam Haberleri