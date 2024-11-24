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İHA

Soğuk havalar etkisini daha da hissettirmeye devam ediyor.

Yağışlar yerini yavaş yavaş kara bırakmaya başladı.

Dün akşam saatlerinden beri ülkenin dört bir yanında kar yağışları etkili oldu

Bartın'da da akşam saatlerinde başlayan kar, gecenin ilerleyen saatlerinde esarete dönüştü.

YOLDA KALDILAR

Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve yolda kayan araçlar nedeniyle köy yolları ve ilçe yolları geçici süreliğine ulaşıma kapandı.

Bartın'ın Hasankadı beldesine giden 2 araç ise 10 dakikada yolları kapatan kar nedeniyle mahsur kaldı. Toplam 4 kişinin bulunduğu araçları kurtarmak için İl Özel İdaresi ve Hasan Kadı Belediyesi karla mücadele ekipleri alarma geçti.

ULAŞIM SEKTEYE UĞRADI

Araçları kara saplanan ve yaklaşık yarım saat kurtarılmayı bekleyen 4 kişiye ulaşan ekipler, bir taraftan yolu açarken diğer taraftan ise kara saplanan araçları iş makinesi ile çekerek kurtardı.

Bartın-Amasra yolunda da kara saplanan ve yolda kayan araçlar nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamadı.

MÜZİK AÇIP GÖBEK ATTILAR

Kapanan yolda bekleyenler ise kar yağışını eğlenceye çevirdi.

Yol kenarında bekleyenler, müzik açıp göbek attı.

Kar sevinci yaşayan grup, yol açılana kadar kar altında eğlendi.