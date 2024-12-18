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İHA

Bartın'da kent merkezine bağlı Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar, taksi durağı önünde hareketsiz yatan bir şahsı gördü.

Hiçbir sese ve harekete karşılık vermediği anlaşılan şahıs için ihbarda bulunuldu.

POLİS VE BEKÇİLER DE UYANDIRAMADI

Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı.

Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü.

ALKOLDEN SIZMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.