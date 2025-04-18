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İHA

Bartın'da araç trafiği için yol güzergahlarında düzenlemeye gidildi.

18 yıl önce trafiğe kapatılan Hükümet Caddesi'nden sonra bu kez Şadırvan Caddesi de trafiğe kapandı.

Çevredeki bazı yolların seyir güzergahı değiştirilirken, bazı yollar çift yönlü yapılarak, uyarı tabela ve trafik levhaları değiştirildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin yönlendirdiği trafikte, araç parkları ve beklemeler nedeniyle zaman zaman sıkışma yaşandı. Yaklaşık 3 gün sürecek olan denemenin ilk 2 gününde yapılan gözlemlerde ise genel anlamda başarılı bir sonuç elde edildiği öğrenildi.

YOLA YATIP GÜNEŞLENDİ

Trafiğe kapatılan yolun tadını ise gençler ve çocuklar çıkardı.

Yola sere serpe yatan bir genç ise güneşin keyfini çıkardı.

Gencin o anları ise çevredeki vatandaşların da ilgisini gördü.

ÇOCUKLAR DOYA DOYA OYNADI

Öte yandan araçların çekilmesi ile sessizliğe bürünen cadde ise çocuklara kaldı.

2 arkadaş, cadde ortasında top oynadı.

Cadde ortasındaki araç yolundan artık araç geçmemesine rağmen insanların büyük kısmının ise yürürken yolun kenarındaki kaldırımları tercih etmesi de dikkat çekti.