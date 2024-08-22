Batman'da hayvanlar gölette serinledi Besiciler, hayvanlarını sıcaktan korumak için Kırkat Göleti'ne getirip, serinletiyor. Gölette besiciler ile çocuklarının hayvanlar ile ilgilendikleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.

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DHA

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyrediyor.

Sıcak havadan insanlar gibi hayvanlar da etkileniyor. Batman'ın Gercüş ilçesinde besiciler, hayvanlarını serinletmek için Kırkat Göleti'ne getiriyor.

Bu sırada besicilerin çocukları da suya girerek hem serinliyor hem de ailelerine yardım ediyor.

"YIKAYINCA KİLO ALIYORLAR"

Besici Davut Bıçakçı, "Havalar sıcak olduğundan dolayı hayvanlarımızı yıkıyoruz. Yıkamadan sonra hayvanlar kendine geliyor ve bu durum daha fazla kilo almalarına neden oluyor. Hep 8 ve 9'uncu aylarda hayvanlarımızı yıkamaya başlarız" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)