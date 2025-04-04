Batman'da 'ters laleler' doğayı renklendirdi

İHA

Batman'nın Sason ilçesinde baharın gelişiyle açan endemik ters laleler, doğaya adeta bir renk şöleni sundu.

Yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen bu nadir bitkiler, eşsiz güzellikleriyle dikkat çekiyor.

TERS LALE'Yİ KOPARANA 244 BİN TL PARA CEZASI

Baharın simgesi haline gelen ters laleler, ziyaretçileri etkileyici görüntüleriyle büyülemeye devam ediyor.

Köy sakinlerinden Mehdi Herdem, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini belirterek, bölgenin doğal zenginliklerinin keşfedilmesi gerektiğin söyledi.

Öte yandan, bu bitkinin ömrü yaklaşık 20 gün olurken nesli yok olma tehlikesi altında bulunan ters laleleri koparanlara 244 bin TL para cezası kesiliyor.