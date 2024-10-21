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İHA

Hem büyüklüğü hem de tadıyla adından söz ettiren Diyarbakır karpuzuna rakip çıktı.

Batman'da yetiştirilen dev karpuz, görenleri hayrete düşürüyor.

Batman'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan çiftçi Hamdullah Yıldız, Diyarbakır'ın dev karpuz rekorunu kırmayı hedef haline getirdi.

Yıldız, bu rekoru kırmak için tarlada yetiştirdiği devasa karpuzu iş yerinde görücüye çıkardı.

DİYARBAKIR'A RAKİP GELDİ

Yıldız, dev karpuzun, büyüklüğü ve ağırlığı ile komşu esnafın yanı sıra müşterilerin de ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Batman'da yetiştirilen karpuzun Diyarbakır karpuzuna rakip olduğunu dile getiren Yıldız, Batman'ın artık birçok alanda olduğu gibi artık karpuzda da başta Diyarbakır olmak üzere birçok kentle yarışır duruma geldiğini ifade etti

42 KİLOLUK DEV KARPUZ

Karpuz yetiştiriciliğinde iddialı olduklarını kaydeden Yıldız, “Kardeşimle birlikte hem esnaflık hem de çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl tarlamızda karpuz ektik ve hasadını yaptık. Karpuzlarımızın en hafifi 16 kilo civarındayken en büyüğü ise 42 kiloya ulaştı.

Tek kişinin kaldıramadığı karpuzu kardeşim ile birlikte yerden kaldırıp arabaya yükledikten sonra iş yerimize getirip, burada görücüye çıkardık. Kısa sürede karpuz ilgi odağı haline geldi. Komşularımızın yanı sıra müşterilerimiz devasa karpuzla hatıra fotoğrafı çekmeye geliyorlar.” dedi.

"DİYARBAKIR'IN REKORUNU ELİNDEN ALACAĞIZ"

Diyarbakır'da düzenlenen yarışmadan birinci olan karpuzu hatırlatan Yıldız, şunları söyledi: