Bayburt’un tek gümüş ustası mesleğini 35 senedir ayakta tutuyor

Bayburt’ta neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat, tek bir elde hayat buluyor.

Kentin tek gümüş ustası Aziz Kantar, çocuk yaşta babasının yanında başladığı mesleği 35 yıldır sürdürüyor.

Amcalarından babasına, babasından da kendisine kalan mesleği alan ve kentin tek gümüş ustası Aziz Kantar, saf haldeki gümüşü eriterek işe başlıyor.

ŞEHRİN TEK GÜMÜŞ USTASI

Geleneksel yöntemleri modern dokunuşlarla harmanlayan Kantar, gümüş çanak eritme potasına aldığı gümüş parçalarını pürmüz yardımıyla 961 santigrat derecede eritiyor ardından gümüşü şekillendirmek için döküm kalıplara kontrollü bir şekilde döküyor.

GÜMÜŞÜ SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Kalıptan çıkardığı gümüşü astar silindir makinesinde istediği forma sokan Kantar, daha sonra ince işçilik gerektiren gümüş işlemeyi, kıl testereyle özenle yapıyor.

3-4 aşamadan geçen gümüş, uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda usta ellerde takı ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

"İŞİMİ SEVİYORUM"

Gümüş ustası amcalarının babasına öğrettiği mesleği babasından devralan Kantar, işini severek yaptığını söyledi. 30-35 senedir bu işle uğraştığını belirten Kantar, işlerinin iyi olduğunu ifade ederek, "Çeyrek asrı aşkın zamandır bu işle uğraşıyorum. Bu iş baba mesleği, babamdan bana kaldı, amcalarımdan da babama kalmıştı. Ben de yaklaşık 30-35 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. İşimi aşkla, zevkle yapıyorum. Gümüşü eritmesi, kalıba dökmesi, silindirde çekmesi, işlemesi bunları severek yapıyorum. Elhamdülillah işlerimiz gayet iyi gidiyor, işlerimizden memnunuz. Tezgahımız olduğu müddetçe hamdolsun, şükür olsun." dedi.