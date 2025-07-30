Beton dambıllardan halter şampiyonluğuna: Muhammed Sosa'nın ilham veren yolculuğu

İstanbul'da devlet korumasında yaşayan ve serebral palsi hastası olan 17 yaşındaki Muhammed Sosa, çocuk evinde kendi imkânlarıyla beton ağırlıklarla başladığı halter serüveninde, iki yıl içinde Türkiye Paralimpik Halter Şampiyonası'nda 80 kilo kategorisinde birincilik kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan Sosa’nın spora olan ilgisi, çocuk evindeki görevlilerin dikkatinden kaçmadı. Kendi hazırladığı basit dambıllarla egzersiz yapan Sosa, daha sonra ücretsiz olarak özel bir spor salonuna kaydedildi ve burada profesyonel destekle çalışmaya başladı.

Beden eğitimi öğretmeni ve birim sorumlularının yönlendirmesiyle paralimpik haltere yönelen genç sporcu, gösterdiği azimle kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Her gün 3-4 saatlik disiplinli antrenmanlarla hazırlandığını anlatan Sosa, "Yurttaki müdürüm spora yönlendirdi, ben de kendimi tamamen adadım. Fiziksel gelişimimin yanında mental olarak da çok yol katettim." dedi.

Türkiye şampiyonu olacağına başından beri inandığını belirten Sosa, "Hastaydım ama yine de kazandım. Rakiplerim benden büyüktü ama yılmadım. Madalyayı alacağımı biliyordum. Şimdi kuruluştaki arkadaşlarım bana 'Şampiyon' diye sesleniyor. Eve döndüğümde pastayla karşıladılar." sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"SAKATLIĞIM ENGEL DEĞİL, İLHAM KAYNAĞI"

Milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdüren Muhammed Sosa, olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istiyor. “En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Benim idolüm yok, ben insanlara idol olmak istiyorum.” diyen Sosa, engelini hiçbir zaman bir sınır olarak görmediğini belirtti.

“Ben bu sakat ayağımla birinci olduysam, herkes başarabilir. Diğerlerinden sadece biraz daha fazla çaba sarf ediyorum ama sonuç alıyorum. Spora ilgi duyan arkadaşlarımı da motive ediyorum.” ifadeleriyle çevresine ilham verdiğini anlattı.

"İKİNCİ OLMAKTAN NEFRET EDİYORUM"

Sosa, spora sadece bir uğraş olarak değil, hayatın odağı olarak bakıyor:

İnsan bir şeylerle ilgilenmeli. Arkadaşlarımı da spora teşvik ediyorum. Hep en iyisi olmak istiyorum, ikinci olmak bana göre değil. 2028’de olimpiyatlara gideceğim, hatta madalya alacağım. Eğer alamazsam olimpiyatlardan buraya yürüyerek dönerim.

MUHAMMED'İN AZMİ, DİĞER ÇOCUKLARA UMUT OLDU

Kartal Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimi Sorumlusu Onur Yıldız, Muhammed’in kendi kendine spor yapmaya çalıştığını fark ettiğinde harekete geçtiklerini anlattı:

Kuruluşa ilk geldiğimde betonla yaptığı dambıllarla çalışıyordu. Spor salonuyla görüştüm, ücretsiz üyelik sağladık. Sonrasında birlikte antrenmanlara başladık. Şampiyonaya da böyle hazırlandık.

Sporun Muhammed’in yaşamını kökten değiştirdiğini vurgulayan Yıldız, onun fiziksel ve zihinsel anlamda büyük gelişim gösterdiğini belirtti: