Beyin göçü yapılan ilk 5 ülke

Eğitimini tamamlamış, nitelikli göçmenlerin gözdesi ülkeler sıralandı.

Göçün nedeni olarak da bu ülkelerdeki kariyer fırsatları, yaşam kalitesi ve yenilikçi ekosistemleri gösteriliyor.

Peki, Türkiye'den beyin göçü hangi ülkelere yapılıyor?

ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İLK TERCİHİ ABD

Mezunların en çok göç ettiği ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

BEYİN GÖÇÜ YAPILAN İLK 5 ÜLKE

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (Yüzde 19,6), Almanya (Yüzde 19,4), Birleşik Krallık (Yüzde 11,3), Hollanda (Yüzde 7) ve Kanada (Yüzde 5,2) oldu.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ

Amerika Birleşik Devletleri'ni en çok elektrik-elektronik mühendisliği mezunları tercih etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı elektrik-elektronik mühendisliği olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.

İŞLETMECİLER KANADA'YA

Kanada'ya göç etmeyi tercih eden mezunlar arasında en fazla paya sahip olan lisans programı işletme oldu.