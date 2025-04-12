İHA
Bilecik'in Söğüt ilçesinde park halindeki polis otosunun önüne Türk Polis Teşkilatı 180. yılı kapsamında Türk bayrağı asıldı.
Bugün, Bilecik ve ilçelerinde aniden bastıran kar yağışı sonrası araç önündeki Türk bayrağı karla kaplandı.
ELLERİYLE BAYRAK ÜZERİNDEKİ KARI TEMİZLEDİ
Okul çıkışı eve dönen bir çocuk Türk bayrağını karla kaplı olmasını görmesi üzerine eliyle karları temizledi.
Bu görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülerken, çocuk takdir topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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