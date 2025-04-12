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Bilecik'te küçük çocuk Türk bayrağının üzerindeki karları temizledi

Bilecik'te küçük çocuk Türk bayrağının üzerindeki karları temizledi Söğüt ilçesinde, bir polis aracının kaput kısmında bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu gören çocuk, karı elleriyle temizledi. O anlarda çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.