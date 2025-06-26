Bilecik'te Mürüvvet ninenin uçma hayali 83 yaşında gerçekleşti

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara yönelik anlamlı bir çalışma gerçekleştirildi. "21 yaşına geri dönsen ne yapardın?" sorusuyla başlatılan etkinlikte, huzurevi sakinlerinin hayalleri dinlendi. Cevaplar arasında biri ise özellikle dikkat çekti: 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, “Uçak kullanmak isterdim” dedi.

Bu hayali gerçeğe dönüştürmek isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, hemen harekete geçti. Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi ile irtibata geçilerek gerekli hazırlıklar yapıldı. Onay alınmasının ardından, Mürüvvet teyze, kurum müdürü Seyhan Şimşek ve görevliler eşliğinde Eskişehir’in İnönü ilçesindeki eğitim merkezine götürüldü.

Burada Koordinatör Ali Zaimoğlu yönetiminde planörle gökyüzüne yükselen Türksoy, yıllar öncesine ait bir hayalini gerçekleştirmiş oldu. Uçuş sırasında yaşadığı heyecan ve mutluluk ise yüzüne yansıdı.

"ONUN MUTLULUĞU, BİZE İLHAM VERDİ"

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yaşlıların gençlik hayallerini öğrenmek amacıyla düzenledikleri bu özel çalışmanın ne denli değerli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti:

Mürüvvet teyzemizin uçmak gibi cesur bir hayali vardı. Biz de bunu gerçekleştirmek istedik. Uçuş boyunca kendisi hem çok heyecanlandı hem de tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Onun gözlerindeki ışıltı, bizim için her şeye değerdi.

Etkinlik sırasında huzurevi sakinlerinden gelen diğer yanıtlar da dikkat çekiciydi. Kimisi müzisyen olmak, kimisi dünya güreş şampiyonluğuna ulaşmak, kimisi oto atölyesi açmak istiyordu. Bu yanıtların her biri, yaşlı bireylerin hâlâ hayal kurduklarını ve hayatla bağlarını koruduklarını gösterdi.

Türkoğlu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, “Büyüklerimizin hayallerine kulak vermek, onları gerçekleştirmek için adım atmak bizim için sadece bir görev değil; aynı zamanda bir vefa borcu” dedi.