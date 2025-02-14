Bingöl'de engelli baba boyacılık yaparak 7 çocuğunu büyüttü

DHA

Bingöl'ün merkeze bağlı Maden Sokağı'nda; küçük yaşlarda kemik iltihabı teşhisi konulan ve sağ bacağından engelli kalan Şükrü Alptekin, ilerleyen yaşına rağmen yaptığı ayakkabı boyacılığıyla geçimini sağlıyor.

7 ÇOCUĞUNU AYAKKABI BOYACILIĞIYLA BÜYÜTTÜ

64 yaşındaki Şükrü Alptekin’e, 6 yaşındayken kemik iltihabı teşhisi konuldu.

Ardından sağ bacağından engelli kaldı.

İlerleyen yaşına rağmen ayakkabı boyacılığı yapmaya devam eden Alptekin, 4’ü kız, 7 çocuğunu büyüttü.

5 METREKAREDE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 5 metrekarelik dükkanda boyacılık yaparak 3 erkek çocuğunu evlendiren Alptekin, “6 yaşımdayken ayağıma kronik 'osteomiyelit' yani ayakta çürüme hastalığı teşhisi kondu. Ortopedik engelliyim ve engelli raporum var. Buna rağmen hiç kimseye muhtaç olmadan çalışmaya devam ediyorum.” dedi.

"3 OĞLUMU DA BOYACILIK YAPARAK EVLENDİRDİM"

Kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durduğunu ifade eden Alptekin, durumunu şu sözlerle anlattı: