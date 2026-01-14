Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri açıklandı: Türkiye’den iki şehir listede! Küresel turizm verileri Türkiye’nin uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Euromonitor International tarafından yayımlanan Top 100 City Destinations Index 2025 raporuna göre, Türkiye’den iki şehir yabancı turist sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 kenti arasına girdi.

Göster Hızlı Özet Euromonitor International'ın raporuna göre, Türkiye'den İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasına girdi.

Türkiye'nin turizmdeki yükselişi, artan uçuş ağları ve kültürel zenginlikler sayesinde gerçekleşti.

İki Türk şehri, Avrupa ve Asya'nın önemli turizm merkezlerini geride bıraktı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Dünyanın önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Euromonitor International, 2025 yılına ilişkin Top 100 Şehir Destinasyonu Endeksi raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’nin küresel turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye’den iki şehir, yıl boyunca ağırladığı uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın en çok turist çeken ilk 10 kenti arasına girerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Artan uçuş ağları, kültürel zenginlikler ve turizm yatırımlarının etkisiyle öne çıkan şehirler, Avrupa ve Asya’nın önemli turizm merkezlerini geride bıraktı. İşte 2025 yılında dünya genelinde en fazla yabancı ziyaretçi çeken şehirler: DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10 ŞEHRİ 1- Bangkok (30.3 million) 2- Hong Kong (23.2 milyon) 3- Londra (22.7 milyon) 4- Makao (20.4 milyon) 5- İstanbul (19.7 milyon) 6- Dubai (19.5 milyon) 7- Mekke (18.7 milyon) 8- Antalya (18.6 milyon) 9- Paris (18.3 milyon) 10- Kuala Lumpur (17.3 milyon) Yaşam Haberleri 40 bin yıldır kapalıydı; Gorham Mağarası açıldı! İçinden çıkanlar...

Japonların kaloriferi unutturan ısınma taktiği: Evleri böyle ısıtıyorlar

AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden kar geliyor