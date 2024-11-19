Bir Türk gencinin gözünden Romanya'da yaşam

Özel Haber

Küçük yaşta ailesi ile birlikte Romanya'ya giderek, orada eğitimini tamamlayan ve yaşamını kuran Ayşenur Topaloğlu, Yabancı Diller Fakültesi mezunu.

Şu anda Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nde görev yapan Topaloğlu, Ensonhaber'e Romanya'da yaşadıklarını ve ülkedeki yabancı dile bakış açısını aktardı.

Sorularımıza içtenlikle yanıt veren Ayşenur Topaloğlu, yurt dışında yaşayan bir Türk genci olarak eğitimine önem veren ve sosyal hayatla bağını sıcak tutarak kendisini geliştiren bir portre çiziyor.

-Kendinizden biraz bahseder misiniz? Burada oluşunuz, yaşamınız gibi..

Tabii. Adım Ayşenur. 6 yaşımdan beri ailemle birlikte Romanya’nın başkenti Bükreş’te yaşıyorum. 3 çocuklu, Trabzonlu bir ailenin en büyük kızıyım. Bükreş’te büyüdüm diyebilirim. Üniversite hayatım da yine Bükreş’te geçti. Bükreş Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde okudum. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 5 yılı aşkın bir süredir de T.C. Bükreş Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nde çalışıyorum.

"İYİ EĞİTİM ALMANIN ROMANYA'DA DA AVANTAJI VAR"

-Romanya’da kariyer olanaklarından bahseder misiniz?

Aslında her yerde olduğu gibi Romanya’da da iyi bir eğitime sahip olmanın olumlu etkileri var kariyer anlamında. Bunun yanında yabancı dil özellikle bir avantaj teşkil ediyor. Tabii şunu da söylemek gerekir ki İngilizce Romanya’da oldukça yaygın olarak bilinen bir dil. Bu sebeple İngilizcenin yanı sıra farklı dilleri bilmenin de faydası oluyor iş başvurularında.



Ayrıca, birçok uluslararası şirketin Romanya’da operasyonel merkezi bulunuyor bu da yine bir artı teşkil ediyor.

"ROMENLER DİL KONUSUNDA ÇOK YETENEKLİ"

-Romanya’da dille ilgili neler aktarırsınız?

Bu sorunun geleceğini bilmeden bir önceki başlıkta da ifade ettiğim gibi Romenler yabancı diller konusunda oldukça yetenekli. Kendi dilleri Romence Latin kökenli bir dil. Kısmen Fransızcaya, İtalyancaya ve İspanyolcaya benzediğini söyleyebilirim. Çok kolay bir dil olmadığını kendi şahsi tecrübelerimden söyleyebilirim. Ama disiplinli bir şekilde doğru kaynaklardan öğrenildiğinde kesinlikle öğrenilemeyecek bir dil de değil tabii.

"TELEVİZYONLARDA ALT YAZI YAYGIN DEĞİL"

Romenler dediğim gibi İngilizce konusunda oldukça yetenekli. Toplumun her kademesinde temel dahi olsa İngilizce konuşan insanlara rastlıyorsunuz. Bunda tabii televizyonlarda dublaj yerine alt yazıyla verilen İngilizce film ve dizilerin yaygın olmasının etkisinin de olduğunu düşünüyorum ben.

"ROMENLER TÜRKÇEYİ SEVİYOR"

Gururla söyleyebilirim ki Romenler Türkçeyi de seviyor ve öğrenmek konusunda özel bir ilgileri bulunuyor genellikle. Bunda tabii ki Türk dizi ve filmlerinin katkısı büyük.

"HER BÖLGE, GÜZEL FIRSATLAR DOĞURUYOR"

-Romanya’da yaşamak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? En yaşanılabilir şehir sizce hangisi?

'En yaşanılabilir' şehir betimlemesi çok öznel ve kendi fikrime dayalı olacağı için bu konuda özellikle bir şehir belirtmenin kendi adıma çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu sebeple ancak genel olarak Romanya’nın gezdiğim ve gördüğüm kadarıyla her bölgesinin güzel fırsatlar sunduğunu ifade edebilirim.

"ROMENLER TÜRKLER GİBİ AİLE HAYATINA ÖNEM VERİYOR"

-Kültürel farklılıklar hakkında belirtmek istediğiniz bir nokta var mı?

Farklılıklardan çok kültürel benzerliklerden bahsetmek isterim ben. Örneğin Romenler de Türkler gibi aile hayatına önem veren bir toplum. Özel günler, bayramlar çok değer verdikleri günler. En çok takdir ettiğim de özel günlerde, bayramlarda hediyeleşmeye verdikleri önem. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ne aldığınızın ya da aldığınız hediyenin maliyetinin hiçbir önemi yok. Özenle kişi bazlı düşünülen hediyeler oluyor bu hediyeler genellikle.

"ARKADAŞLIK KONUSUNDA GÜZEL DENEYİMLERİM OLDU"

-Burada sosyal çevre ve arkadaşlık hakkında neler söylersiniz?