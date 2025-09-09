Bir zamanlar her evde vardı! Şimdi tanesi 75 bin lira ediyor

Bir dönem hemen her evin baş köşesini süsleyen el dokuması halılar, yıllar içinde yalnızca bir kullanım eşyası olmanın ötesine geçti.

Geleneksel motifleri, ince işçiliği ve kültürel mirasın izlerini taşıyan bu halılar, bugün koleksiyonerlerin ve antika meraklılarının gözdesi haline gelmiş durumda.

Artık sadece geçmişi hatırlatan nostaljik bir eşya değil, aynı zamanda değerli bir yatırım aracı olarak görülüyorlar.

TANESİ 75 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İkinci el satış platformlarında 45 bin ile 75 bin lira arasında alıcı bulan bu özel parçalar, el emeğinin ve kültürel zenginliğin paha biçilemez örnekleri olarak dikkat çekiyor.

Uzmanlar, özellikle Anadolu dokumalarının ilerleyen yıllarda daha da değer kazanacağını öngörürken; halıların yalnızca estetik değil, ekonomik açıdan da “servet” niteliği taşıdığına vurgu yapıyor.

Bugün, özellikle doğal ipliklerle dokunan ve geleneksel desenler taşıyan antika halılar, büyük bir değer kazanmış durumda. Koleksiyonerler ve antika meraklıları, bu halılara yalnızca bir ev eşyası olarak değil aynı zamanda sanat eseri gözüyle bakıyor.