Birleşmiş Milletler, Ormana köyünü 'en iyi turizm köyü' seçti

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ormana köyünün, "en iyi turizm köyü" seçilmesinin Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, açıklamada bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy, Ormana köyünün en iyi turizm köyü seçilmesi ile ilgili olarak, "Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu." ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI"

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' ünvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu.

"KARABÜK-YÖRÜK KÖYÜ, 'İYİLEŞTİRME PROGRAMINA' DAHİL OLDU"