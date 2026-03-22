Flamingolar Van Gölü Havzası’na geri döndü

Van Gölü Havzası’nda baharın habercisi olan flamingolar, görsel bir şölen oluşturdu.

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, flamingoların bölgeye dönüş sürecinin başladığını belirterek, "Mart ayıyla birlikte flamingoları yeniden görmeye başladık. Bunun yanında ördekler ve sakarmekeler de yoğun olarak gözlemleniyor." dedi.

FOTOĞRAFÇILARIN UĞRAK NOKTASI

Flamingoların özellikle fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunduğunu ifade eden Önen, süper telefoto lensler ve profesyonel ekipmanlarla gölde oluşan manzaranın rahatlıkla görüntülenebildiğini söyledi.

Van Gölü Havzası’nda her yıl ilkbaharla birlikte artan kuş hareketliliği, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için önemli bir cazibe oluşturuyor.