İstanbul dahil yurt genelinde hafta boyu yağış sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava, çoğunlukla yağışlı geçecek.

Hafta sonunun son gününde Türkiye, batıdan doğuya ilerleyen yağışlı sistemin etkisiyle serinleyen ve yer yer kuvvetlenen sağanakların görüldüğü bir havaya teslim oluyor.

SEL RİSKİ KAPIDA

Vatandaşlar, 22 Mart Pazar günü sel ve su baskınlarına karşı uyarılıyor ve şehir içi ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı erken saatlerde yola çıkılması öneriliyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar kalınlığının yüksek olduğu bölgelerde, çığ riski yüksek seviyede.

3 İLDE ULAŞIM ENGELİ

Pazar ve pazartesi günleri Erzurum, Erzincan ve Kars çevrelerinde buzlanma ve don olayları, ulaşımda ciddi aksamalara neden olabilir.

Yüksek rakımlı bölgelerde beklenen kar yağışı, hazırlıksız sürücüler için ciddi riskler oluşturuyor.

Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması tehlikeyi daha arttıyor ve vatandaşların dik ve eğilimli arazilerden uzak durması, tarımla uğraşanların ise don tehlikesine karşı önlem alması gerektiği vurgulandı.

İste Meteoroloji Genel Müdürlü'nün bu haftaki verileri...

22 MART PAZAR

Haftaya başlaraken, yurdun neredeyse tamamında yağışlı hava hakim olacak.

Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri sağanak yağışlar etkisi altında.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Erzurum-Kars civarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Sıcaklıklar batıda 10-15 derece civarındayken, doğuda yer yer sıfırın altına düşüyor.

Güney sahillerinde ise hava daha ılıman ancak yağışlı.

23 MART PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ege kıyıları ve Akdeniz'in batısında hava yer yer parçalı bulutluya dönerken, iç kesimlerde ve Karadeniz genelinde yağmur devam ediyor.

Doğu Anadolu'daki kar yağışları etkisini genişletiyor.

İstanbul ve Ankara çevresinde sıcaklıklar 11-13 derece bandında ilerlerken, gece sıcaklıkları iç kesimlerde oldukça düşük kalmaya devam ediyor.

24 MART SALI

Yağışlı hava kütlesi salı günü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya doğru kaymaya başlıyor.

Batı bölgelerinde (Ege ve Marmara) yağışlar yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakırken, güneş kendini göstermeye başlıyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmur, Doğu Anadolu'da ise kar ve karla karışık yağmur hala etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklarda batıdan başlayarak hafif bir artış eğilimi gözleniyor.

25 MART ÇARŞAMBA

Çarşamba itibarıyla Türkiye’nin batı ve iç bölgelerinde hava sıcaklıkları yükselirken, bulutluluk azalarak yerini daha açık ve ılıman bir gökyüzüne bırakıyor.

Marmara ve Ege'de güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 17-20 derecelere kadar yükseliyor.

Yağışlar artık büyük oranda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile sınırlı kalmış durumda.

Özellikle Karadeniz sahil şeridinde bulutlu ve yağmurlu hava bir süre daha misafir olacak gibi duruyor.

26 MART PERŞEMBE

Haftanın son günlerine yaklaşırken bahar havası kendini göstermeye başlıyor.

Ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar kesilirken, parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hala hafif yağış geçişleri görülse de sıcaklıklar genel olarak yüksek seviyede.

Antalya ve çevresinde sıcaklık 21 dereceye kadar çıkarken, İstanbul 15, Ankara ise 18 derecelik ılıman bir havaya kavuşuyor.