İHA
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı, büyülüyor.
Akşam saatlerinde zirveye doğru yoğunlaşan kızıl bulutlar, dağın karlı zirvesiyle birleşerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
RENK CÜMBÜŞÜ
Yaklaşık 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı, yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, özellikle gün batımında ortaya çıkan renk cümbüşü ise bu ilgiyi daha da artırıyor.
Havanın açık olduğu bir akşamda oluşan kızıl bulutlar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz kareler sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış