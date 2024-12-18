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İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımıyla Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı, karla kaplandı.

Dağın zirvesinde ise mercek bulutu belirdi.

Sürücüler tarafından fark edilen mercek bulutu cep telefonu ile kayda alındı.

"HEM İZLEDİK HEM KAYDETTİK"

Rıdvan Emen isimli vatandaş, "Seyahat esnasında mercek bulutunu gördüm. İlgimi çekti ve bir süre bulutu izledik. Hem izledik hem de telefonumla kaydettim" dedi.