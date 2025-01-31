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İHA

Süphan Dağı eteklerinde etkili olan kış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Mart ayından bu yana hayvanlarını yaylada otlatan köylüler, kar nedeniyle de 4 ay süreyle hayvanlarını karın üzerinde beslemek için mesailerini sürdürüyor.

"KIŞIN BAYAĞI ZORLANIYORUZ"

İlçenin Cihangir köyünde hayvancılıkla uğraşan Faik Karayılan, “Burası Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası'ndaki Cihangir köyüdür. Göründüğü gibi kışın bayağı zorlanıyoruz.

Bazen kar fırtına nedeniyle günlerce hayvanlarımız içeride kalıyor. Hayvanlarımız havanın güzel olduğu günlerde ise yazın topladığımız otlarla kar üstünde besliyoruz.” dedi.