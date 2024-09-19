Bitlis'in kuş cenneti Arin Gölü, otluk alana döndü Adilcevaz ilçesi sınırlar içerisinden bulunan ve ‘kuş cenneti’ olarak adlandırılan Arin Gölü, suyunun çekilmesiyle birlikte hayvanlar için otlak alınana dönüştü.

İHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, sonbahar mevsimiyle kurumaya başladı.

Van Gölü'nden tahmini 10 metre yükseklikte yer alan ve kurumayla birlikte hayvanlar için otlak alana dönüşen Arin Gölü’ndeki 200 kuş türü de yavaş yavaş göç etmeye başladı.

"BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN OTLUK ALANINA DÖNDÜ"

Bilinçsiz sulamaya ve kuraklık nedeniyle gölün kurmaya başladığını ifade eden Mehmet Şakir Oruçlu isimli köy sakini, “Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Daha önce de yüzlerce çeşit kuş türü burada barınıyordu.

Şu anda göründüğü gibi maalesef büyük ve küçükbaş hayvanların otlak alana dönüştü. Bu da bizleri derinden özüyor. Yetkililerden bu tür kuraklık nedeniyle kuruyan Arin Gölü’müze bir çare bulmalarını rica ederiz.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)