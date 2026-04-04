Bitlis’te gönüllü ekipler çığa karşı seferber: Zorlu kış eğitimleri sürüyor

Bitlis’te kış şartlarının sert geçmesi ve bahar aylarında artan yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde çığ riskini artırıyor. Bu riske karşı harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, gönüllülerden oluşan özel arama kurtarma ekibiyle sahada yoğun eğitimler gerçekleştiriyor.

15 KİŞİLİK EKİP ZORLU PARKURLARDA

AFAD akreditasyonu alan 15 kişilik ekip, teorik eğitimlerin ardından sahaya çıkarılıyor. AFAD İl Müdürlüğü’nde alınan eğitimlerin devamı olarak ekip, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı El-Aman Hanı bölgesinde uygulamalı çalışmalara katılıyor.

Eğitimlerde çığ riski analizi, güvenli hareket teknikleri, ekipman kullanımı ve enkaz altında arama yöntemleri detaylı şekilde ele alınıyor.

"HER AN ÇIĞ OLABİLİR GİBİ HAZIRIZ"

İHH Arama Kurtarma ekip lideri Kadir Kaçmaz, bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle çığ tehlikesinin sıkça yaşandığını belirterek, sürekli hazır halde olduklarını ifade etti:

Yoğun kar yağışı alan bir bölgede yaşıyoruz. Bu nedenle çığ olaylarına karşı her zaman tetikteyiz. Amacımız, olası bir durumda vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak. Her an çığ meydana gelebilecekmiş gibi hazırlık yapıyoruz.

HEDEF: DAHA GÜÇLÜ MÜDAHALE KAPASİTESİ

Eğitimlere katılan İHH Arama Kurtarma Başkan Yardımcısı Bünyamin Demiroğlu ise Bitlis’te kışın etkisinin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti:

Türkiye’nin birçok yerinde bahar yaşanırken, Bitlis’te bazı bölgelerde kar kalınlığı 2-3 metreye ulaşıyor. Biz de 1800 rakımdaki bu zorlu arazide eğitim yaparak kabiliyetimizi artırmayı hedefliyoruz.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Ekiplerin eğitim süreçlerinde yalnız hareket etmediği de vurgulandı. Gerekli durumlarda UMKE ve AFAD ekiplerinden destek alındığı belirtilirken, eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlandığı ifade edildi.

AMAÇ, HAYAT KURTARMAK

Zorlu doğa koşullarına rağmen eğitimlerini sürdüren ekipler, olası çığ felaketlerinde hızlı ve etkili müdahale ederek can kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bitlis’te gönüllülerin özverili çalışması, afetlere karşı hazırlığın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.