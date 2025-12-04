Bitlis'te mandaların kaplıca keyfi havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis'te Afrika'yı andıran görüntüler...

Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde, kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen manda temizliği yine ilgi çekici görüntülere sahne oldu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Temizlenmeleri için kaplıcaya götürülen mandaların sıcak sulardaki keyfi, akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Veysel Akşahin tarafından drone ile görüntülendi.

Yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından hayvanların bakımında doğal bir temizlik yöntemi olarak kullanılıyor.

SOĞUK HAVADAN KORUNUYORLAR

Mandalar, kaplıcanın sıcak suyunda zaman geçirerek hem temizleniyor hem de kışın soğuk havasından korunuyor.

AFRİKA'YI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Drone ile kaydedilen görüntülerde, kaplıcada yoğun şekilde bulunan mandalar ve çevredeki diğer büyükbaş hayvanlar adeta Afrika savanlarını andıran bir manzara oluşturdu.

Bölge halkı, her yıl tekrarlanan bu doğal ve sıra dışı manzaranın artık Budaklı’nın simgelerinden biri haline geldiğini belirtiyor.