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Bitlis'te Nemrut kraterinde bozayı sürüsü görüntülendi

Bitlis'te Nemrut kraterinde bozayı sürüsü görüntülendi Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan boz ayılar vatandaşın sık sık kamerasına yansırken, bu kez anne ve yavru ayıların sürüsü birlikte görüldü.