Nemrut Krater Gölü Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor.
2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Gölün etrafında boz ayılar yaşıyor.
Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren boz ayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.
VATANDAŞLAR BOZAYILARI BESLİYOR
Boz ayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.
Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü’nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa isimli vatandaş, bu sefer boz ayı sürüsüyle karşılaştı.
ANNE AYILAR VE YAVRULARI
Anne ayılar ve yavrulardan oluşan ayı sürü şaşırttı. Hayvansever Asım Araboğa’da gece vakti yem aramaya çıkan ayı sürüsünü eliyle besledi.
Araboğa aracının yanına gelen yavru ayıya da şeker vermeyi ihmal etmedi.
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