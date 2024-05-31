Bıttım sabunu ne işe yarıyor? İşte bıttım sabunu faydaları ve kullanım şekli Ülkemizin güzel Siirt ilinde yetişen bıttım ağacının menengiç yapraklarından elde edilen bıttım sabunu, birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Peki, bıttım sabunu nasıl kullanılır ve ne işe yarar? İşte bıttım sabununun kullanım şekli ve faydaları...

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Doğal ürünler arasında yan etkisi bulunmayan ve birçok cilt hastalığına iyi gelen sabunlardan biri olan bıttım sabunu, Siirt ilimizin eşsiz hediyelerinden biridir.

Bıttım ve menengiç ağaçlarının yapraklarından elde edilen bu sabun, kendine has hoş kokusuyla da dikkat çeker.

Türkiye’nin her şehrinde aktarlardan ve organik pazarlardan kolaylıkla temin edebileceğiniz bıttım sabunu, günlük bakım rutininizde yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

Bakın bu mucizevi sabun, cildinize ve saçlarınıza nasıl faydalar sağlıyor. İşte kullanım şekli ve fiyatı…

Bıttım sabunu faydaları

Normal sabunlar saçta kuruluğa neden olurken, bıttım sabunu saçları nemli ve sağlıklı tutar.

Saç beyazlamasını geciktirir, hızlı uzamasını sağlar ve dökülmeyi engeller.

Antiseptik özellikleriyle derideki ve saçlardaki mikropları öldürür.

Bıttım sabunu, egzama, mantar, akne ve sivilce gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

Ciltte peeling etkisi yaratarak pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırır.

Güneş ve diğer dış etkenlere bağlı cilt lekelerini gidermede etkilidir, kızarıklara ve kaşıntılara iyi gelir.

Ayrıca bacaklardaki varisleri azaltır ve sedef hastalıkları için de kullanılabilir.

Nasıl kullanılır?

Saç bakımı için;

Saçlarınızı iyice ıslatın.

Bıttım sabununu ellerinizde köpürtün ve saçınıza uygulayın.

İyice yıkadıktan sonra bol suyla durulayın.

Bir gün bıttım sabunu, ertesi gün doğal bir şampuan kullanarak saçlarınızı yıkayın. Bu şekilde saçlarınız sağlıklı ve güçlü kalacaktır.

Cilt bakımı için;

Bıttım sabununu cildinizde de güvenle kullanabilirsiniz. Duş sırasında saçlarınız gibi vücudunuzu da bıttım sabunu ile yıkayın.

Ayrıca, haftada iki defa akşamları uyumadan önce yüzünüzü bıttım sabunu ile temizleyebilirsiniz. Bu rutin, cildinizin pürüzsüz ve sağlıklı görünmesine yardımcı olacaktır.