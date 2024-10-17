Bodrum, National Geographic'in seyahat rotasına girdi

DHA

Türkiye cennet tatil lokasyonlarıyla dünyada adından söz ettiriyor.

Her sezon yabancı turistlerle dolan tatil beldeleri uluslararası yayınlara da konu oluyor.

Bu kapsamda Bodrum, National Geographic'in 'Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları' listesine girdi.

Konuya ilişkin açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, National Geographic, okuyucu seçimlerinden oluşan 'Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları 2025' yarışmasının finalistlerini yayımladı.

BODRUM EN İYİLER ARASINDA

Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, bir kez daha dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Finalistler, National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabından duyuruldu. Paylaşımda, Bodrum'un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

2025 Dünyanın En İyileri listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.