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İHA

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiller doldu.

Başta Yalıçiftlik sahilinde olmak üzere Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Ortakent, Yalıkavak, Türkbükü, Turgutreis gibi noktalarda plajlarda yoğunluk oluştu.

Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı.

LAHMACUN FİYATLARI DA GÜNDEMDE

Bölgede plaj işleten Şahin Güvenç, “Bu bayram beklediğimiz gibi oldu. Bodrum yavaş yavaş dolmaya başladı. Ancak burada lahmacunun 2 bin 500-3 bin lira olduğu söyleniyor.

İlçemizde 100 liraya da lahmacun var, bin liraya da. Nerede yendiği önemli. Ayrıca ilçemizde tatilciler için çeşitli aktiviteler yapılıyor.

Su sporları var, köpük partileri düzenleniyor. Burada tüm bu aktiviteler var ve plaj ücreti de almıyoruz. Misafirlerimiz yediği, içtiği ne ise onun fiyatını ödüyor." ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA DA DURUM BODRUM'LA AYNI

Kurban Bayramı tatilinde Antalya sahillerinde, park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 24,4 derece, nem oranının yüzde 46'ya ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti, kimi ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.

Ailesiyle birlikte gelenler sahil bandındaki yeşilliklerde piknik yaptı. Denizin keyfini yine en çok çocuklar çıkardı.

Tatilcilerin yanı sıra, kurban kesen Antalyalılar da öğleden sonra soluğu sahilde aldı. Sahildeki yoğunluk varyant seyir terasından görüntülendi.

"HAVA ÇOK SICAK"

Ailesiyle bayramı Antalya'da geçiren Ayşenur Dönmez, “Antalya'da hava çok sıcak. Biz de serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne geldik. Antalya şu an çok kalabalık. Türk’ten çok turist var. Denizde çocuklarımızı serinletiyoruz." dedi.