Bodrum'a turist akını sürüyor

DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da turizm hareketliliği sürüyor.

Bu kapsamda da, 1 Aralık itibarıyla Bodrum’a dış hatlar üzerinden 1 milyon 5 bin yabancı turist geldi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ise bu sayının daha da artması bekleniyor.

"İÇ HATLAR ÜZERİNDEN BODRUM'A GELİYORLAR"

Sabiha Gökçen, İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarının dış hatlarına inen, oradan direkt iç hatlar üzerinden Bodrum’a gelen yabancı turist sayısının ise yaklaşık 100 bin olduğunu belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sabiha Gökçen, İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarından iç hatlar üzerinden Bodrum'a gelen yabancı turistlerle ilgili yeni rakamlara ulaştık. Bazı noktalardan Bodrum’a direkt uçuş olmadığı için gelen turistler pasaportunu İstanbul ve Ankara’daki dış hatlarda havalimanlarında işletip, giriş yapıyorlar.

Daha sonra oradan iç hatlar üzerinden Bodrum’a geliniyor. Bu yaklaşık 100 bin yabancı turiste denk geliyor. Yüzde 7 oranında bir turist rakamı oluşuyor. Biz rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Veriler üzerinde analiz yapıp, gelecek yıllarda yol haritası çizmemiz gerekiyor" dedi.

"YENİ UÇUŞLAR AÇMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Londra’dan direkt uçuşların başladığını söyleyen Dengiz, "1 yıldır uğraşıyorduk; bununla birlikte Milas-Bodrum Havalimanı yetkililerinin üstün gayretleri sonucunda 1 Aralık’tan itibaren Londra-Bodrum arasında uçuşlar açıldı. İyi gidiyor ve nisan ayına kadar devam edecek. Haftada 2 defa uçak gelecek. İrlanda-Bodrum arasında uçuşlar devam ediyor.

Yeni uçuşlar açmaya çalışacağız. Fuarlarda bunun çalışmasını gösterdik. Kışın herkes hazır olmak zorunda. Bizler sadece bu çalışmayı yapmakla sonuca ulaşamayız. Yaz aylarında olduğu gibi her yerin açık olması ve yaşamın devam etmesi gerekiyor" dedi.

"YILBAŞINDA 5 GÜNLÜK TATİL AVANTAJI OLACAK"

Yılbaşında 5 günlük tatil avantajının oluştuğunu söyleyen Dengiz, "Yılbaşında tarih konusunda çok büyük bir avantaj var. 5 güne yakın tatil avantajı olacak. 2024'ün en uygun fiyatları bu dönemde olacak. 'Sarı yaz' dönemi diye kampanya başlatmıştık.

15 Eylül-15 Ekim arasında 'sarı yaz' dönemi yaşandı. O dönemde iç hatlarda hareketlilik oldu. Yılbaşı için günlük kişi başı oda kahvaltı 750 liradan başlıyor ve otelin niteliğine göre 1500 liraya çıkıyor.

Lüks otellerde bu rakam kişi başı günlük 4 bin liraya kadar çıkıyor. Yılbaşında belediyenin her sene yaptığı meydan konserleri olacak. Diğer yandan otellerde gala yemekleri ve konserler olacak. Şu an rezervasyon alınıyor ve güzel bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.