Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü, sahiller doldu

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da hava sıcaklığı 40 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceyi gösterdi.

Başta Gümbet sahili olmak üzere Kumbahçe, Bitez, Ortakent, Yalıkavak ve Türkbükü gibi noktalarda yoğunluk yaşandı.

TATİLCİLER SERİNLEMENİN YOLLARINI ARADI

Turistler denize girerek serinleyip, şezlonglarda sere serpe uzanarak dinlendi.

Bazı turistler ise havuz başlarını tercih etti.

Tesisler, havuzlarına buz dökerek misafirlerini serinletmeye çalıştı.

Sıcak havanın etkisini gelecek hafta ortasına kadar sürdürmesi bekleniyor.

"İLERLEYEN DAKİKALARDA DENİZ DAHA DA DOLACAK"

Sıcak havalarda turistlerin deniz aktiviteleri yaptığını söyleyen plaj işletmecisi Şahin Günenç, "Denizler dolu ilerleyen dakikalarda daha da dolu olacak. Turistler su sporları ve aktiviteler yaparak serinliyor. Bazı turistler jakuzilere buz döktürerek serinliyor." dedi.