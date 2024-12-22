AA
Kış sporları için ideal kayak merkezlerinde sezon başladı.
Bugün Kartalkaya'da kar kalınlığı 77 santimetre oldu.
Bolu'da Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan kayak merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi konumunda.
KARTALKAYA'DA OTELLER YÜZDE 90 DOLU
Kartalkaya'da bulunan toplam 2 bin yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 85 ila 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.
25 PİSTİ VAR
Tatilciler, kar kalınlığının yapay karlamayla 1 metreyi bulduğu, toplam 75 kilometre uzunluğundaki 25 pistte kayak ve snowboard yaparak eğlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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