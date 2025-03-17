Bolu'da 34 tesise faaliyet durdurma, 8'ine ruhsat iptali kararı

DHA

Bolu'da, konaklama tesislerine yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

21 Ocak'ta şehirde bulunan ünlü Grand Kartal Otel'de yangın çıkmış ve 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Yangının ardından ortaya çıkan ihmaller sonucu, kent genelindeki tesislerin tümü sıkı denetim altına alınmıştı.

34 FAALİYET DURDURMA, 8 RUHSAT İPTALİ KARARI

Kartalkaya'da 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi.

Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği tarafından yapılan denetlemelere ilişkin açıklamada, "İlimiz genelinde denetimi yapılan 153 adet konaklama tesisinden 8 konaklama tesisinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği, 34 konaklama tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu, 29 konaklama tesisine tespit edilen aykırılıkların ikmal edilmesi için süre verildiği, 82 konaklama tesisine yönelik ilgili idarelerce yapılan işlemlerin devam ettiği anlaşılmıştır." denildi.