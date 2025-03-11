Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede, Köroğlu Dağları’nın eteklerinde konumlanan Sarıalan Yaylası, doğanın mevsimsel geçişlerine sahne olmaya devam ediyor. Yüksek kesimlerinde kışın izleri hâlâ hissedilirken, alçak bölgelerde baharın sıcak dokunuşu kendini göstermeye başladı.

DOĞASEVERLERİ VE FOTOĞRAFÇILARI CEZBEDİYOR

Isınan havayla birlikte yaylada mor ve sarı çiğdemler toprakla buluşarak göz alıcı bir manzara oluşturdu. Renk cümbüşüne dönüşen yayla, doğaseverleri kendine çekerken, ziyaretçiler bu büyüleyici atmosferi izleyerek ve fotoğraf karelerine yansıtarak keyifli anlar yaşıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN, HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede açan çiğdemlerin sunduğu görsel şölen dron kameralarıyla havadan görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte yaylaya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beyzanur Atalar, burayı uzun süredir görmek istediğini belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Sarıalan Yaylası’nın adını hep duyardım ama ilk kez geliyorum. Gerçekten büyüleyici bir yer. Fotoğraf ve video çekerek bu güzelliği ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Bolu, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir şehir. Kamp yapmayı seven herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir yer.