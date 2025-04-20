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Bolu'da ilk kez denetime girdi: Polisle hatıra fotoğrafı çektirdi

Bolu'da ilk kez denetime girdi: Polisle hatıra fotoğrafı çektirdi Kentte trafik denetimi yapan polis ekiplerinin durdurduğu 18 yaşındaki genç, hayatında ilk kez denetime girdiğini söyleyerek, hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Ekipler, gencin bu isteğini geri çevirmedi.