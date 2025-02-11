Bolu'da kar yağışı ile birlikte şambrele talep arttı

DHA

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'da kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Milli parklar ve tabiat parklarını ziyaret edenler, kiraladıkları ya da satın aldıkları şambreller ile kayarak karın keyfini çıkarıyor.

ŞAMBRELE TALEP ARTTI

Kar yağışıyla birlikte çocukların kayıp, eğlenmek için kullandıkları şambrele talep arttı.

Büyükcami Mahallesi'nde şambrel üretimi yapan Fatih Düğen, kar yağışıyla birlikte üretimi artırdıklarını belirterek, "Sezon daha Bolu'da yeni başladı. Kar biraz Bolu'ya geç geldi. Bundan sonraki süreçte nasıl devam eder; bilemiyoruz. Kar yağdığı zaman millet yöneliyor bu şeylere. İnşallah sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz. Talebe yetişemez olduk" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZ 300 İLE 500 LİRA'

Bolu'da kar yağışı ile birlikte çocukların kaymak için kullandıkları şambrele talep arttı. Şambrel üreten esnaf Fatih Düğen, "Talebe yetişemez olduk" dedi.

Fiyatların boyuta göre değiştiğini belirten Düğen, şunları söyledi: