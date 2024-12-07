Bolu'da kayak sezonu başladı

Kartalkaya, Bolu'nun gözde kayak merkezi olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Kartalkaya kayak merkezi, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde 2 bin 200 rakımında bulunuyor.

Yerli ve yabancı birçok turist çeken Kartalkaya kayak merkezinde bugün kayak sezonu açıldı.

KAYAK TUTKUNLARINDAN YOĞUN İLGİ

Kayak merkezinde yapay kar makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü, özelikle gece saatlerinde devreye giren yapay kar makineleri ile pistler, kayağa uygun hale getirildi.

Kayak sezonunun başlaması ile kayak tutkunları Kartalkaya'ya gelerek, karla kaplı pistlerde sezonun ilk kayağını yaptı.

Telesiyejlerle zirveye çıkan kayakseverler tepelerden hızla kayarak, kayak ve snowboard yaptı.

"ŞU ANDA DOLULUK ORANLARIMIZ OLDUKÇA İYİ"

Kartalkaya'da bulunan 2 otelin genel müdürü Yusuf Avcı, şu açıklamalarda bulundu:

Sezona bomba gibi girdik. Son 20 yılın en güzel karı yağdı. Gördüğünüz gibi pistlerin hepsi açık. Ayrıca yapay kar üretme makinelerimiz sayesinde hem eksi hem de artı derecelerde kar yapabilen son teknoloji ürünlerimizle pistlerimizi sürekli hazır hale getiriyoruz. Şu anda doluluk oranlarımız oldukça iyi. İnşallah sezonu, misafirlerimizin mutluluğunu ön planda tutarak güzel bir şekilde tamamlarız. Kar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Misafirlerimiz, her sabah özenle hazırlanmış pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar.