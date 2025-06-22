Bolu'da kovanlarına ayı saldırdı: Şükür, bir tanesini parçalamış

Bolu'nun Göynük ilçesinde, uzun süredir arıcılık yapan Sami Doğru, sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmek üzere arazisine gitti.

Karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Doğru, kovanlarının birçoğunu yerinden sökülmüş, çerçeveleri dağılmış halde gördü.

"AYIMIZ MEDENİYMİŞ"

Sami Doğru tarafından kayda alınan görüntülerde, kovanlara saldıran ayının bal yemek için bir kovanı tamamen parçaladığı, bazı kovanların ise uçuş tahtalarının koparıldığı görüldü.

Kameraya konuşan arı üreticisi Sami Doğru, şu ifadeleri kullandı: