Bu çorbaya "İtalyan penisilini" derler: İşte tarifi...

“İtalyan penisilini”, içerdiği antioksidan ve antiinflamatuar bileşenlerle vücudu hastalıklara karşı koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Ayrıca düzenli tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırdığı ve enerji verdiği de vurgulanıyor.

Sosyal medyada viral olan çorba tarifi, en az bu ilaç kadar etkili.

Doğal antibiyotik olarak anılan bu özel tarif, özellikle zerdeçal, zencefil, sarımsak, havuç ve tavuk suyunun birleşiminden oluşuyor.

PENİSİLİN GİBİ ÇORBA: PASTİNA

TikTok’ta viral olan tarifi paylaşan Cile Wells, tarifi şu şekilde verdi:

Tek yapmanız gereken doğranmış havuç, kereviz, beyaz soğan ve sarımsağı sotelemek. İstediğiniz kekik ve kemik suyunu ekleyin. Ben ayrıca bağışıklığınızı güçlendirmek için biraz taze zerdeçal ve zencefil rendeledim. Tuz ve karabiber ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin ve ardından el blenderiyle çekin.

Her şey istediğiniz kıvama geldiğinde, bir adet evde yapılmış tavuk suyu, birkaç su bardağı pişmiş pirinç ve birkaç su bardağı didiklenmiş tavuk ekleyin. Karıştırdıktan sonra, damak tadınıza göre ekstra tuz ve karabiber ekleyin.

Ben üzerine rendelenmiş Parmesan ve karabiberle servis ettim! Bu, hastalığınızı yenmenize, bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olur.'