Bu haftanın hava raporu: Yağmur sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu duyurdu.
Buna göre sıcaklıklar kademe kademe yurt genelinde azalmaya ve mevsim normallerine dönmeye devam edecek.
Son tahminlerine göre; yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARADENİZ, MARMARA VE EGE'YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" kod yayınlayan MGM; Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarına da kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
SICAKLIKLAR AZALACAK
Hava sıcaklığının İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 31 derece.
- İstanbul 27 derece.
- Denizli 31 derece.
- İzmir 32 derece.
- Adana 33 derece.
- Antalya 30 derece.
- Ankara 25 derece.
- Sinop 30 derece.
- Erzurum 27 derece.
- Diyarbakır 36 derece.
- Gaziantep 32 derece.