Bu haftanın hava raporu: Yağmur sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu duyurdu.

Buna göre sıcaklıklar kademe kademe yurt genelinde azalmaya ve mevsim normallerine dönmeye devam edecek.

Son tahminlerine göre; yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ, MARMARA VE EGE'YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" kod yayınlayan MGM; Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarına da kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

SICAKLIKLAR AZALACAK

Hava sıcaklığının İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle: