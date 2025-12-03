Bu liste tartışılıyor: İşte en kötü 10 Türk yemeği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk mutfağı bu kez şaşırtıcı bir listeyle gündemde.

Dünyanın gastronomi rehberlerinden Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcıların oylarıyla Türkiye’nin en az beğenilen yemeklerini açıkladı.

Liste sosyal medyada kısa sürede büyük şaşkınlık yarattı.

Geleneksel sofraların demirbaşlarından biri olan o yemek, “en kötü lezzet” olarak listenin en üst sırasına yerleşti.

Üstelik yalnızca o değil; listede yer alan diğer tanıdık Türk yemekleri de görenleri adeta şaşkına çevirdi.

EN DÜŞÜK PUANLI 10 TÜRK YEMEĞİ

1. Kapuska

2. Beyin Salatası

3. Kaymaklı Kayısı

4. Mahluta

5. Osmanlı Macunu

6. Kuzu Kelle

7. Hoşaf

8. Türlü

9. Etli Taze Fasulye

10. Hanım Göbeği

article/facebook

article/twitter-white