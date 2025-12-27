Bu sezon Süper Lig’de en çok seyirci çeken stadyumlar: Zirvede o stat var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyol Süper Lig’in ilk yarısı geride kaldı. Galatasaray devreyi lider olarak tamamladı.

Bu sezon oynanan karşılaşmalar, sadece sahadaki rekabetle değil, stadyumlara gelen seyirci sayılarıyla da gündem oldu.

Şampiyonluk yarışında söz sahibi olan takımların iç saha maçlarında tribünlerin neredeyse tamamen dolduğu görülürken, derbi karşılaşmaları ve kritik mücadeleler seyirci sayılarında zirveye ulaştı.

Transfermarkt verilerine göre 2025–26 sezonunda en çok seyirci ortalamasına sahip stat belli oldu.

EN ÇOK SEYİRCİ ÇEKEN STADYUM

Transfermarkt verilerine göre 2025–26 sezonunda en çok seyirci ortalamasına sahip stat Galatasaray’ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park oldu. Bu statta maç başına ortalama yaklaşık 43 238 seyirci tribünleri doldurdu ve sezonun en yüksek ortalamasına ulaştı.

Onu izleyen diğer statlar arasında Fenerbahçe’nin Chobani Stadyumu ile Trabzonspor’un Papara Park yer aldı.

Fenerbahçe’nin sahasında ortalama seyirci yaklaşık 38 895, Trabzonspor’un sahasında ise yaklaşık 28 121 taraftar maçları takip etti.

Listenin devamı bu şekilde: