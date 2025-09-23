Bu sifona herkes yanlış basıyor...

Tuvaletlerin en önemli parçalarından biri sifondur.

Temizlik ve hijyenin sağlanmasında kritik rol oynayan bu sistem, klozet içinde biriken suyu güçlü bir şekilde tahliye ederek atıkların giderilmesini sağlar.

Ancak çoğumuz, sifonu yanlış kullanıyoruz...

Nasıl mı? Anlatıyoruz...

Ev ve iş yerlerinde kullanılan klozetlerde karşımıza çıkan iki düğmeli sifon sistemi, su tasarrufu sağlayan modern bir çözümdür.

Çoğu kişi fark etmeden kullansa da bu sistem, farklı miktarlarda su boşaltmaya yarayan iki ayrı düğmeden oluşur.

Küçük düğme: Daha az su ile boşaltma yapar. Genellikle sıvı atıklar için tercih edilir.

Büyük düğme: Daha fazla su boşaltır. Katı atıkların giderilmesinde kullanılır.