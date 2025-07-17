Bulgar kadın, Bingöl'de Müslüman oldu

Almanya’da yaşayan ve uzun süredir İslam üzerine araştırmalar yapan Bulgar asıllı Gergana Schirmer, manevî yolculuğunu Bingöl’de taçlandırdı.

Müslüman olma kararı alan Schirmer, nişanlısının ailesiyle birlikte geldiği Bingöl’de düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek İslam’a adım attı.

GERGANA, HATİCE OLDU

Gergana Schirmer, yeni dini kimliğiyle birlikte ‘Hatice’ ismini aldı.

Bingöl İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde duygusal anlar yaşandı. Bingöl İl Müftüsü Orhan İmamoğlu’nun rehberliğinde gerçekleşen törende Hatice, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

BULGARCA KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

Tören sonunda Müftü İmamoğlu, Hatice’ye ihtida belgesi takdim etti.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Almanca ve Bulgarca çevirileri bulunan Kur’an-ı Kerim ile temel İslam bilgilerini içeren kitaplardan oluşan bir set hediye edildi.

Merasime katılanlar da onun samimi duygularla attığı bu adımı takdirle karşıladı.