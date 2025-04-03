DHA

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bulunan 60 yıllık, 2 katlı ahşap ev, köy muhtarlığının başvurusu sonucu 2009 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından 'korunması gereken taşınmaz kültür varlığı' olarak tescil edildi.

Bir süre sonra atıl hale gelen ahşap ev, kendi kendine yıkılmaya başladı.

"EV GÜN GÜN YIKILIYOR"

Emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper, binanın 1965 yılında çıkan yangın sonrası yeniden yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Antalya'dan yetkililer geldi, 'kültür varlığı' olarak tescil ettiler ama kullanılamayan ev gün gün yıkılıyor. 10 yıl önceki muhtarımız tescilin kaldırılması için dilekçe verdi, yetkililer gelip baktı maalesef tescil bozulmadı. Bu halde duruyor.

"BU BİNA HERKES İÇİN TEHLİKE"

Binanın içinde bulunduğu durumun herkes için tehlike oluşturduğunu söyleyen Yurdasiper, "Bu bina çocuklar için, hayvanlar için, insanlar için her an tehlike. Kimsenin burnu kanamadan bu tescil bozulsun, bu evin sahipleri de ne yapacaksa yapsın, yıkılsın, temizlensin." diye konuştu.