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İHA

Bursa, Osmanlı Devleti’nin 130 yıl boyunca başkenti olmuş köklü bir şehir.

Bu tarih kokulu kentte bulunan 2 bin yıllık tarihi surlar, büyük bir ayıba sahne oldu.

Tarihi surların içine kadar gelen yapılaşma nedeniyle sur üzerine çanak antenler dikildi.

2 BİN YILLIK SURLARA ÇANAK ANTEN TAKTILAR

Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde bulunan Tarihi Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı'na 200 metre uzaklıkta bulunan surlara dikilen çanak antenler tepkilere neden oldu.

TURİSTLER HAYRETE DÜŞTÜ

Surlara dikilen çanak antenler, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri hayrete düşürdü.

"TARİHİ KORUMAMIZ LAZIM"

Mahalle sakinlerinden Muharrem Döner, "Burası Bursa Kalesi'nin Fetih Kapısı. Bu surlar Fetih Kapısı'ndan başlar Alacahırka Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eder.

Burası tarihi eserdir, Bursa'nın ilk yerleşim yeri burasıdır. Bu şekilde bir yapılaşma olması ve görüntü kirliliği oluşturulması çok yanlış. Tarihimizi korumamız, saygı göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Surlardaki tarihi ayıp, havadan drone ile görüntülendi.