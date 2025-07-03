Bursa'da 3 yılda 2 milyon kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Nazım Gökçe, emekli olduktan sonra hayatını hayır işlerine adadı.

2011 yılında fabrikada çalıştığı işinden emekli olmasının ardından sokak sokak gezerek çöplerde bulduğu kapakları toplamaya başlayan Gökçe, bunları geri dönüşüm merkezlerine sattı.

ELDE ETTİĞİ GELİRİN TAMAMINI İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN KULLANDI

Elde ettiği gelirin tamamını kimi zaman bir engelli için tekerlekli sandalye, kimi zaman sokak hayvanlarına mama için harcayan Gökçe, ihtiyaç dahilinde herkese yardım ederek sadece emekli maaşıyla geçindi.

Öğrencilere de burs veren Gökçe, hayatına dokunduğu bazı öğrencilerin hayata atıldığını kaydetti.

"ZOR HAYAT YAŞADIM, BAŞKALARI YAŞAMASIN"

Hayatı boyunca zorluklar yaşadığını, başkalarının da bu sıkıntıları yaşaması için çabaladığını söyleyen Nazım Gökçe, şöyle konuştu: